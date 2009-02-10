Аспірин знижує ризик виникнення раку шлунку

Регулярний прийом аспірину може знизити ризик виникнення раку шлунку майже на 40 відсотків.

Такого висновку дійшли фахівці Національного інституту США з вивчення проблем онкологічних захворювань. Медики вивчили результати сімнадцяти досліджень, в яких брали участь більше 300 тисяч чоловік у віці від 50 до 71 року. Як з`ясувалося, у людей, що приймали аспірин щодня або щонеділі, рак середнього або нижнього відділу шлунку розвивався на 36% рідше. У тих учасників експерименту, хто хоч би раз за останній рік пив препарати тієї ж групи, тобто нестероїдні протизапальні засоби, небезпека захворіти страшною хворобою знижувалася на 32%. Дослідження також дало несподіваний результат: виявилось, що аспірин абсолютно не захищає від раку гортані, стравоходу і кардіального відділу шлунку. Автори роботи відзначають, що аспірин не можна рекомендувати як засіб захисту від раку до тих пір, поки не буде проведений ряд нових досліджень. Більш того, пацієнтам слід консультуватися з лікарями, перш ніж починати регулярно приймати ці ліки. Аспірин, або ацетилсаліцилова кислота, надає анальгезуючу, жарознижуючу, протизапальну і антиагрегаційну дію. Препарат загальнодоступний, проте його прийом іноді може мати важкими побічні явища. Наприклад, у поєднанні з міцним спиртним (наприклад, навіть з 100 грамами горілки) аспірин може викликати шлункову кровотечу. Щорічно тільки у Великобританії рак шлунку діагностується у 8 тисяч людей, більшості з яких більше 50 років, пише "Компьютерра-онлайн". До цього дня захворювання залишається смертельно небезпечним: через п`ять років після виявлення раку в живих залишаються тільки 15% пацієнтів.

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