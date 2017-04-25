З 28 квітня українські медики зможуть офіційно лікувати за міжнародними протоколами

З 28 квітня в Україні впроваджуються міжнародні клінічні протоколи лікування.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції міністр юстиції України Павло Петренко.

Він наголосив, що відтепер українські лікарі зможуть офіційно дотримуватися у своїй практиці міжнародних клінічних протоколів лікування.

«На виконання доручення уряду вчора зареєстровано рішення МОЗ щодо запровадження нових стандартів клінічних протоколів. Воно набуде чинності вже у цю п’ятницю, 28 квітня, після публікації. Це дуже потужний крок по прибиранню радянщини з українського правового поля. Радянщина у тому, що нас лікували по радянському стандарту, нам нав’язували радянські стандарти у багатьох сферах життя, зокрема, й у питаннях медицини, якої фактично в Україні повноцінної немає. Те, що МОЗ розпочало реформу системи медицини, це величезний крок вперед», - сказав Петренко.

Він пообіцяв, що Міністерство юстиції підтримуватиме партнерів з Міністерства охорони здоров’я в усіх реформах медицини.

«Протягом роботи над даним документом було багато звернень, що неможливо застосовувати в Україні клінічні протоколи ЄС, США, Японії та інших цивілізованих країн, тому що медицина зупиниться і пацієнтів не можна буде лікувати по цих протоколах. Але ми прийняли спільно з колегами принципову позицію. Це історичне рішення, коли на території України будуть застосовуватися провідні клінічні протоколи по лікуванню, які застосовуються у цивілізованих країнах світу», - наголосив Петренко.

У свою чергу заступник міністра охорони здоров’я Олександр Лінчевський підкреслив, що наказ МОЗ щодо впровадження західних протоколів є дозвільним.

«Ми дозволяємо грамотному, читаючому лікарю впроваджувати і застосовувати міжнародні стандарти лікування. Наказ не забороняє, не відміняє, він дозволяє. Ми визнаємо тим самим доказову медицину, медицину Європи, Америки, Австралії. Цей наказ є своєрідним захистом для грамотного лікаря, який матиме змогу використовувати міжнародні протоколи. Дотепер такого права не було. Незважаючи на прогрес західної медицини, наш лікар був змушений виконувати протоколи українські, які дуже часто містили і корупційні складові та елементи середньовіччя, забобони і недосконалості пострадянської медицини», - сказав Лінчевський.

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Він акцентував, що даний наказ захищатиме прогресивних лікарів, які впроваджують найкращі міжнародні знання і практики в Україні.

«Прийняття цього наказу дозволяє розпочати зміну системи охорони здоров’я під потреби пацієнта, а не навпаки. До цього робочі групи могли взяти певну клінічну настанову та адаптувати під українські реалії, вони захищали власне систему. Ми, визнаючи медицину західну доказову базу, починаємо змінювати систему під потребу пацієнтів, спираючись на справжню науку. Від цих змін виграє передусім пацієнт, отримуючи допомогу за західними стандартами», - наголосив Лінчевський.