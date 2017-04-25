В Україні набрала чинності нова інструкція з профілактики АЧС - Держпродспоживслужба

Сьогодні, 25 квітня, набрала чинності нова інструкція з профілактики і боротьби з небезпечним вірусним захворюванням тварин - африканською чумою свиней (АЧС), повідомила прес-служба Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

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«Набрав чинності наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.03.2017 №111 «Про затвердження інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней». Таким чином, відтепер для профілактики і боротьби з АЧС для фахівців ветеринарної галузі діятимуть нові норми», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, затверджена інструкція дає нові визначення процесам, які відбуваються в рамках профілактики та боротьби з цим захворюванням. Зокрема, визначаються поняття біологічної безпеки, господарств з високим рівнем біобезпеки, інфікованого об'єкта тощо.

У відомстві додали, що в документі пояснюється, що таке закритий режим роботи, скорочуються розміри зони захисту і зони спостереження. Відтепер епізоотичним вогнищем є не весь населений пункт, як це було раніше, а тільки його частина.

Крім того, в новій інструкції дозволяється переробка м'яса здорових тварин із зони захисту, які не інфіковані, однак підлягають знищенню.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2017 року Україні зареєстровано 67 спалахів АЧС. Усього з 2012 року і станом на 25 квітня на території України ветеринари зареєстрували 215 спалахів АЧС у 23 областях.

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За результатами 2017 року ветеринари прогнозують в Україні понад 200 спалахів АЧС, тоді як у минулому році був зареєстрований 91 випадок зараження.

За даними очільника Держпродспоживслужби Володимира Лапи, з моменту фіксації першого спалаху АЧС на території України збитки галузі свинарства від розповсюдження вірусу становили близько 200 млн грн. Якщо існуюча тенденція до розповсюдження АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить більше 1,2 млн свиней, або 4 млрд грн, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 млрд грн.