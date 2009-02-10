З госпіталю виписані 20 курсантів, які отруїлися напередодні

Сьогодні, 10 лютого, з Військового медичного клінічного центру Північного регіону після проходження відповідного курсу лікування виписані перші 20 курсантів Харківського гвардійського факультету військової підготовки Національного технічного університету “ХПІ” з тих, яких було госпіталізовано з попереднім діагнозом “гостре кишкове інфекційне захворювання”.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, зранку 10 лютого на виписку сплановані військовослужбовці військового факультету, госпіталізовані зі значним недомаганням та розладом шлунку ввечері 6 лютого.

На даний час фахівці 108-го Регіонального санітарно-епідеміологічного загону Міністерства оборони України на чолі з виконуючим обов’язки начальника загону підполковником медичної служби Сергієм ТРУФАНОВИМ проводять дезинфікуючі заходи у місцях спалаху хвороби - їдальнях, місцях несення служби, спальних приміщеннях тощо.

Крім того, лікарі-інфекціоністи під керівництвом завідувача інфекційного відділення Військового медичного клінічного центру Північного регіону підполковника медичної служби Тетяни ШАНДЕР проводять медобстеження усіх військовослужбовців, які проходили службу в 5 військових частинах Харківського гарнізону, де були зафіксовані спалахи інфекції.

За словами начальника Військового медичного клінічного центру Північного регіону полковника медичної служби Віктора ПОЛІЩУКА, завдяки вчасно та якісно наданій допомозі стан здоров’я хворих задовільний, ознаки хвороби повністю зникли, почалася планова виписка пацієнтів з лікувальної установи. За правилами виписки, хлопців триматимуть у медичній установі ще деякий час, аби повністю переконатися у їх одужанні.

На даний час начальник Харківського гвардійського факультету військової підготовки Національного технічного університету “ХПІ” полковник Олександр СЕРПУХОВ ретельно стежить за станом здоров’я підлеглих та інформує батьків курсантів про всі зміни стану здоров’я їхніх дітей.

Як повідомляв УНІАН, у вихідні дні (7-8 лютого) 70 курсантів Харківського гвардійського факультету військової підготовки Національного технічного університету «ХПІ» було госпіталізовано до Військового медичного клінічного центру Північного регіону з попереднім діагнозом – гостре кишкове інфекційне захворювання.

За попередніми даними, курсанти отруїлися котлетами з м’яса, зіпсованого через відключення холодильного обладнання.