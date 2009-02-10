У Дніпропетровській області планується знешкодити 800 тонн пестицидів

У Дніпропетровській області до кінця 2009 р. планується знешкодити залишки пестицидів, що зберігаються на території регіону, обсягом 800 тонн. Про це на брифінгу повідомив начальник Управління з питань надзвичайних ситуацій та захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації Микола АНДРУЩЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, з обласного бюджету на поточний рік для знешкодження пестицидів виділено 7 млн. грн. У 2008 р. дані заходи було профінансовано обсягом 8 млн. грн.

М.АНДРУЩЕНКО зазначив, що завдяки проведенню необхідних заходів і стабільному фінансуванню, «сьогодні практично немає загрози для проникнення пестицидів у підземні води й відкриті водойми Дніпропетровщини.

У 2008 р. на території регіону утилізовано й перезатарено близько 330 тонн пестицидів.