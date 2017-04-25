В Україні різко зросла кількість випадків домашнього насильства над жінками

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вимагає від поліції жорстко реагувати на злочини проти жінок, і окремо фіксувати дані про такі правопорушення.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час засідання колегії Міністерства внутрішніх справ.

За словами прем’єра, що в аналітичних довідках поліції окремим пунктом має йтися про злочини щодо жінок.

"На ці злочини потрібно жорстко реагувати у кожному регіоні. І, не дай Бог, у вас (керівників управлінь Нацполіції і областях - УНІАН) буде позитивна тенденція по цих злочинах. Це неприйнятно, коли є насильство над жінками. В тому числі й у родинах", - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, за даними міжнародного жіночого правозахисного центру La Strada-Україна, останніми роками кількість звернень до центру від жінок стосовно домашнього насильства суттєво зросла.

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Так, у 2016 році організація отримали понад 38 тис. повідомлень від жінок, 90% з них - щодо домашнього насильства, що у 14 разів більше, ніж у 2015 році.

Також минулого року у семеро разів збільшилася кількість повідомлень про зґвалтування, в 11 разів - щодо сексуальних домагань, в 10 разів - щодо психологічних проблем, що виникли після насильства, у 9 разів - скарги на проблеми зі здоров’ям після домашнього насильства.