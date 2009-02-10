МОЗ проти запровадження у столиці плати за медичні послуги

Міністерство охорони здоров’я України негативно оцінює наміри Київської міської держадміністрації запровадити у столиці плату за медичні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я Володимир ЮРЧЕНКО.

«Міністерство охорони здоров’я на позиції негативній. Цього робити сьогодні не можна», - сказав В.ЮРЧЕНКО.

Він наголосив, що наразі законодавством не передбачено оплату за надання медичних послуг і запровадження їх в одному окремому місті є передчасним.

«Якщо ми почнемо робити це в кожному місті, ми будемо в повному хаосі», - сказав заступник міністра.

Як повідомлялося, останнім часом влада Києва висунула ряд ініціатив, що викликали великий резонанс. Зокрема, йдеться про рішення КМДА запровадити плату за медичні послуги в столиці, за відвідини кладовищ, за «додаткові послуги» ЖЕКів тощо.

Незважаючи на припис прокуратури щодо незаконності запровадження КМДА плати за медпослуги, 3 лютого перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА повідомила, що офіційна плата за медичні послуги в лікувальних установах Києва може бути впроваджена з 1 березня.

Сьогодні, 10 січня, керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Роман ЖУКОВСЬКИЙ заявив, що Президент Україні Віктор ЮЩЕНКО відразу скасує рішення щодо запровадження платних послуг в сфері медицини, якщо воно буде ухвалено.