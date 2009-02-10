Донецьку загрожує екологічна катастрофа

У Донецьку зупинка водовідливів на закритих шахтах загрожує місту екологічною катастрофою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

За його словами, зупинка водовідливів пов`язана із заборгованістю підприємств за оплату електроенергії.

"Наслідки невирішення питання об`єднання "Укрвуглеторфреструктуризація" - це зупинка водовідливів на закритих шахтах і, зокрема, на шахті "Мушкетовська", де три дні тому було зупинено водовідливи, й вода піднялася на 31 метр", - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО. Він підкреслив, що "потрібно вирішити цю проблему, оскільки це загрожує екологічною катастрофою".

О.ЛУК’ЯНЧЕНКО уточнив, що "заборгованість із боку міністерства (Міністерства вугільної промисловості – УНІАН) за спожиту електроенергію саме на водовідливи сьогодні становить близько 7 млн. грн.".

"Безкоштовно сьогодні ніхто електроенергію не дає", - констатував міський голова.