Японія цьогоріч та у найближчі роки продовжить допомагати Житомирщині спеціальним медичним обладнанням.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив посол Японії в Україні Шигекі Сумі у прес-центрі Житомирської міської ради.

«Цього року Японія продовжить допомагати Житомирщині спеціальним медичним обладнанням», - сказав посол.

На зустрічі також прозвучало, що вже на початку травня цього року Житомирська область отримає від Японії чергову партію спеціального медичного обладнання.

Обладнання буде передано передусім у ті райони Житомирської області, які найбільше постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС.

У свою чергу, присутній на зустрічі віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко зазначив, що Японія є надійним партнером України. «Уряд Японії після аварії на ЧАЕС постійно допомагає Україні медичним обладнанням, гуманітарною допомогою, коштами. Наразі у Житомирі є ендоскопічне обладнання, передане урядом Японії Житомирській обласній лікарні, найближчим часом відбудеться його запуск », - сказав Зубко.

Так, уточнив він, до Міжнародного дня пам’яті Чорнобиля у Житомирській обласній клінічній лікарні буде встановлено відеоендоскопічні системи у рамках японського грантового проекту «Надання медичного обладнання для забезпечення потреб людей, що постраждали від аварії на ЧАЕС».

На зустрічі за участю керівництва Житомирської області присутнім нагадали, що японці вже тривалий час надають Житомирській області допомогу ліками та обладнанням.

Так, Японія через асоціацію «Чорнобиль-Тюбу», починаючи з 1990 року, вже надала мільйони доларів лікувальним закладам Житомирщини, ліквідаторам аварії на ЧАЕС , інвалідам-чорнобильцям та, зокрема, Народицькому району, який найбільше постраждав від аварії на ЧАЕС.

Як повідомляв УНІАН, у цілому з березня 2014 року Японія надала Україні фінансову підтримку для стабілізації та стимулювання реформ у країні на загальну суму 1,86 млрд дол. США.