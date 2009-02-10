Об’єкти забезпечення охорони здоров’я під час Євро-2012 будуть готові у 2011

Будівництво та обладнання всіх об`єктів системи охорони здоров’я, залучених для забезпечення проведення в Україні матчів Євро-2012, буде завершено до кінця 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я Володимир ЮРЧЕНКО.

“А ще півроку (до початку Євро-2012 - УНІАН) не для будівництва, а для перевірки нових відділень, систем та устаткування”, - додав він.

Загалом же, зазначив В.ЮРЧЕНКО, МОЗ готується до надання медичних послуг іноземцям від самого їх в’їзду на територію України та перебування в нашій державі і до виїзду. Для цього, за його словами, МОЗ спільно з Мінтрансом розроблено програму впровадження у всіх портах та вокзалах медичних пунктів, а на всіх автомобільних маршрутах руху вболівальників – притрасових медичних пунктів.

Щодо останніх, то за планом вони розташовуватимуться через кожні 60-70 км з таким розрахунком, щоб за 15 хв. можна було дістатися до будь-якого місця дорожньо-транспортної пригоди. Як повідомив заступник міністра, в рамках пілотного проекту обладнання таких медпунктів наразі розпочато у Львівській області.

Багато уваги МОЗ приділяє стадіонам та фан-зонам. В.ЮРЧЕНКО зазначив, що на стадіонах під час матчів передбачається чергування мінімум шести карет «швидкої допомоги», які, в разі необхідності, в термін до 15 хв. зможуть доставити хворого до лікарні. А поблизу фан-зон додатково планується розгорнути мобільні госпіталі.

В лікарнях, залучених для обслуговування чемпіонату, до 2012 року МОЗ планує обладнати відділення невідкладної допомоги за зразком країн ЄС. В таких відділеннях, повідомив В.ЮРЧЕНКО, буде три окремих входи: для відвідувачів, які прийшли самостійно, для карет «швидкої допомоги» та окремо для інфекційних хворих. Тут також передбачається запровадити пересувну діагностику – ультразвукову, рентген тощо.

Крім цього, МОЗ спільно з МВС та МНС підготувало наказ щодо навчання співробітників міліції та рятувальників наданню невідкладної медичної допомоги на місці події. За словами заступника міністра, такий крок є необхідним, тому що “сьогодні на місці події, крім медиків, ніхто медичної допомоги не надає... бо просто не вміє”. Навчання розпочнеться з другого кварталу цього року і проводитиметься в центрах медицини катастроф та екстреної медичної допомоги в областях, де є навчальні відділення.

Щодо підготовки лікарів та медичного персоналу, то В.ЮРЧЕНКО підкреслив, що тут потрібна лише мовна підготовка, а фаховий рівень українських медиків є досить високим. Навчання іноземним мовам проводитиме Міносвіти, а МОЗ лише визначить фахівців, які до цього будуть залучатися.

Загалом же, підсумував В.ЮРЧЕНКО, об’єкти охорони здоров`я та порядок функціонування всієї системи надання медичних послуг на Євро-2012 визначені ще минулого року і їхня підготовка проводиться згідно з затвердженими планами. “Такі лікувальні заклади визначені, проінспектовані УЄФА і проблем немає”, - наголосив він.