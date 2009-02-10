В Украъны запроваджується єдина система надання екстреної медичної допомоги

Міністерство охорони здоров`я України має намір з цього місяця розпочати запровадження єдиної системи надання екстреної медичної допомоги і, зокрема, ввести єдиний стандарт обладнання автомобілів швидкої допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я Володимир ЮРЧЕНКО.

За його словами, МОЗ вже завершив розробку відповідного наказу, який найближчим часом буде відповідним чином зареєстрований і набуде чинності. Єдина система надання екстреної медичної допомоги, як передбачається, складатиметься з 10 компонентів, серед яких надання допомоги в догоспітальний і госпітальний період, при надзвичайній ситуації, єдиний стандарт транспортних засобів швидкої допомоги тощо.

“Транспортні засоби – це велика проблема для України, тому ми вийшли з ініціативою і реалізуємо її, сподіваюся, у лютому: мова йде про те, щоб всі “швидкі допомоги”, що їздять Україною, були затверджені Держстандартом”, - сказав В.ЮРЧЕНКО. За його словами, сьогодні автомобілі швидкої обладнані за принципом “хто що захотів, те собі й придбав”, тобто немає єдиного стандарту їх обладнання.

Заступник міністра повідомив, що в Україні буде три класи автомобілів швидкої допомоги. Зокрема, клас “В” – для надання загальної екстреної медичної допомоги, клас “С” – реанімаційний автомобіль для спеціалізованої допомоги (кардіологічної, травматичної тощо) і клас “А” – автомобіль з ношами для перевезення, який не буде залучатися до надання невідкладної медичної допомоги.

В.ЮРЧЕНКО наголосив, що така класифікація відповідає європейським стандартам.