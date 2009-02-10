МОЗ наполягає на запровадженні в Україні обов’язкового медичного страхування

У Міністерстві охорони здоров`я України наполягають на тому, щоб в Україні до 2012 року було запроваджено обов’язкове медичне страхування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я Володимир ЮРЧЕНКО.

Пояснюючи позицію міністерства, він, зокрема, звернув увагу на можливі ускладнення оплати іноземцями медичних послуг, що надаватимуться їм в Україні в період проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року. В.ЮРЧЕНКО також наголосив на необхідності запровадження в Україні та Польщі єдиного стандарту надання медпослуг під час Євро-2012.

“Ніхто (з іноземців - УНІАН) не матиме обмежень в отриманні медичних послуг, але як вони будуть оплачуватися – ще не визначено”, - сказав В.ЮРЧЕНКО. Він додав, що перед поляками питання оплати за медичні послуги не стоїть, бо там медичне страхування вже давно введено.

За його словами, на сьогодні діє постанова уряду від 1990 року щодо надання медичних послуг іноземцям, проте вона вже застаріла, і її потрібно або змінити, або прийняти новий закон. До того ж, повідомив заступник міністра, вже є чотири варіанти проекту закону про обов’язкове медичне страхування в Україні.

В.ЮРЧЕНКО зазначив, що для МОЗ не принципово, який саме законопроект буде прийнято, а головне його ухвалення.

“Позиція Міністерства охорони здоров`я у тому, щоб цей закон був прийнятий”, - підкреслив він.