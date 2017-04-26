У рамках акції "Папа для України" на гуманітарні проекти витрачено близько 6 млн євро

В рамках акції «Папа для України» на гуманітарні проекти вже витрачено близько 6 млн євро.

Читайте такожПонад 200 тисячам дітей, які проживають в зоні конфлікту на Донбасі, потрібна допомога - ЮНІСЕФ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі акції «Папа для України».

За словами голови Технічного комітету ініціативи «Папа для України», єпископ Ян Собіло, на сьогоднішній день вже реалізується понад 60 різних проектів гуманітарної допомоги, які охоплюють різні сектори: медицину, продукти харчування, засоби гігієни та одяг, відновлення пошкодженого житла та допомога в утепленні житлових приміщень, які залишились без газу і опалення. Особливу увагу понтифік приділяє допомозі дітям.

Більшість проектів реалізуються на території Донецької, Луганської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

«Станом на квітень 2017 року, в рамках реалізації акції «Папа для України» на діючі проекти було виділено близько 6 млн євро з 16 зібраних. З них 30% витрачено на медикаменти та лікування, 35% –продукти харчування, 25% – відновлення житла та опалення протягом зимового періоду та близько 10% – на одяг, взуття та засоби гігієни», - йдеться у повідомленні.

Окрім того, у прес-службі зазначили, що реалізуються адресні проекти допомоги дітям, а також сільськогосподарські проекти, в яких жителям населених пунктів вздовж лінії розмежування виділено понад 6 тисяч наборів насіння та картоплі для посівних робіт.

Читайте такожВ Україні проживає від 800 тисяч до мільйона внутрішніх переселенців - ООН

Акція триватиме до кінця серпня 2017 року.

У прес-службі також нагадали, що 24 квітня відбулась загальноєвропейська збірка, оголошена Папою Франциском і призначена для України у подоланні наслідків військових дій на територіях Донецької та Луганської областей. Ініціатором цієї допомоги є особисто понтифік через Апостольську нунціатуру (Посольство Святого Престолу) в Україні.