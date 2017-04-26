Дітям-чорнобильцям збільшено розмір виплати на харчування
Відповідне рішення було ухвалено урядом на засіданні сьогодні.
Кабінет міністрів України вдвічі збільшив компенсаційні виплати на харчування дітям, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.
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Відповідне рішення було ухвалено урядом на засіданні в середу.
«Йдеться про збільшення розміру компенсаційних виплат на харчування постраждалим дітям внаслідок Чорнобильської катастрофи, пропонуємо ці виплати збільшити вдвічі», - сказав міністр соціальної політики Андрій Рева.
Зокрема, згідно з постановою, з 1 квітня 2017 року щомісячна грошова компенсація на дітей, які навчаються в школах, профтехучилищах, коледжах, розташованих на територіях радіоактивного забруднення, а також дітей, евакуйованих із зони відчуження, дітей, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи і не харчуються в їдальнях своїх навчальних закладів, а також за дні, коли вони навчальні заклади не відвідували, становитиме: для дітей віком 6-10 років – 360 грн, 11-14 років – 370 грн, 15-18 років – 380 грн.
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Як повідомляв УНІАН, 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС сталася найбільша за всю історію техногенна катастрофа - руйнування четвертого енергоблоку. Руйнування мало вибуховий характер, реактор був повністю зруйнований і в навколишнє середовище було викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Аварія розцінюється як найбільша за всю історію атомної енергетики як за кількістю загиблих і постраждалих від її наслідків людей, так і за економічною шкодою.