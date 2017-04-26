Грип продовжує вбивати українців: епідеміологи повідомили про чергову смерть

За 16 тиждень 2017 року (17 – 23.04.2017) на грип та ГРВІ захворіло 127 485 осіб, із них 71,3 % – діти віком до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України складав 299,3 на 100 тисяч населення, що менше на 6,9 % порівняно з попереднім тижнем.

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Госпіталізовано 5 039 осіб – 4 % від захворілих.

На 16 тижні зареєстрований 1 летальний випадок через ускладнення від грипу.

Найвищий показник захворюваності на ГРВІ зареєстровано в Київській області, найнижчий – у Закарпатській. У жодній із областей України епідемічний поріг не перевищений. На звітному тижні темп приросту захворюваності серед дорослих і дітей до 17 років зменшився на 6,8 % та 6,3 % відповідно.

На звітному тижні при дослідженні 5 парних сироватки крові від пацієнтів із підозрою на грип та ГРВІ діагностичного зростання титрів антитіл до вірусів грипу та респіраторних інфекцій не визначено.

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З початку епідемічного сезону методом полімеразної ланцюгової реакції досліджено 3 809 зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип та ГРВІ, серед яких у 37,6 % визначено РНК вірусу грипу. В поточному сезоні серед позитивних знахідок домінує вірус грипу типу А (H3) сезонний, частка якого дорівнює 71,1 %.

Проти грипу вакциновано 106 683 особи, що становить 0,3 % від загальної кількості населення країни. Серед всіх щеплених частка дітей становила лише 19 %. Із загальної кількості осіб із груп епідеміологічного та медичного ризику (8,6 млн.) було вакциновано лише 0,9 %.