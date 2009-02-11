Подвійне підборіддя. Що робити?

Мати-природа зробила нам погану послугу, створивши силу тяжіння. З того самого дня, коли ми з`являємося на світ, вона тисне, тисне, тисне і тисне на нас, відтягуючи окремі ділянки тіла вниз так сильно, як ми і уявити собі не могли, коли були підлітками. Із усіх частин тіла жодна не така чутлива до гравітації, як шия. Додайте декілька нешкідливих грамів зайвої ваги, декілька прожитих років, і, на жаль, ось вам і подвійне підборіддя.

Ось три чинники, що викликають появу подвійного підборіддя: жирові відкладення, анатомічні особливості і час.

У жінок жирові відкладення на шиї утворюються так само легко, як і в області стегон і сідниць. Тому, якщо ми набираємо додаткову вагу, є всі шанси, що частина її розміститися під нашим підборіддям. Але в небезпеці не тільки повні жінки. Навіть у худих жінок з`являються подвійні підборіддя, зазвичай в результаті особливостей будови їхніх щелеп і горла. Чим менше кут між лінією щелепи і лінією шиї, тим більше вірогідність появи другого підборіддя. З віком з`являються і інші зміни. Шкіра у жінок починає втрачати еластичність після 35-40 років. Навіть якщо ви залишаєтеся стрункою і повною сил, у вас може з`явитися трохи помітне друге підборіддя через втрату колишньої пружності шкіри. З погляду здоров`я це нічим не загрожує. Подвійне підборіддя абсолютно нешкідливе, якщо тільки у вас не дуже велика надмірна вага. Навіть і тоді подвійне підборіддя є ознакою ожиріння, а саме по собі не викликає жодних проблем. Подвійні підборіддя – просто неприємна складова процесу старіння.

Шкідливе воно чи ні, але більшість жінок вважає, що подвійне підборіддя позбавляє їх привабливості. Слідуючи порадам фахівців, ви зможете позбавитися надмірного відвисання підборіддя або, принаймні, трохи приховати цей недолік.

Скиньте зайві кілограми. Якнайкращий спосіб позбавитися подвійного підборіддя це схуднути. Після схуднення підборіддя зменшується до таких розмірів, що додаткова допомога вже не потрібна.

· По-перше, регулярно займайтеся фізичними вправами на відкритому повітрі.

· По-друге, їжте менше жирного.

· По-третє, відмовтеся від дієт, енергетична цінність яких виявиться нижчою за енергетичні витрати організму. Як правило, вони приносять більше шкоди, чим користі.

· По-четверте, не дуже покладайтеся на чудодійні вправи для шиї. Вони не приберуть жирові відкладення, а в деяких випадках можуть викликати зсув щелеп і сильне розтягування м`язів шиї.

Довге волосся привертає увагу до вашої шиї, чого ви хочете уникнути. Найневдалішою є стрижка, коли волосся загинається всередину на рівні підборіддя. Загальне правило – стрижіться коротко, на рівні або вище за рівень щелеп.

Щоб замаскувати подвійне підборіддя, приверніть увагу до іншої частини вашого обличчя. Візажисти пропонують накладати рум`яна на вилиці або використовувати яскравіші, але із смаком підібрані тіні для очей. Якщо користуєтеся пудрою, то на підборіддя накладайте пудру на тон темніше, поступово переходячи до основного тону. При цьому ваше обличчя стане світлішим і приверне увагу, а подвійне підборіддя менше впадатиме в очі.

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