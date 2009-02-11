У Запорізькій області медики рекомендують подовжити позачергові канікули

Запорізькій області медики рекомендують подовжити позачергові шкільні канікули ще на два тижні.

Про це повідомляється на офіційному сайті Запорізької обласної державної адміністрації.

"Пік захворюваності в регіоні припав на 5-6 тижні з початку року, коли її рівень досяг 108 хворих на 10 тис. населення. Припинення занять у школах, за даними фахівців обласної санепідемстанції, вплинуло на зростання захворюваності серед учнів: кількість хворих школярів, що раніше становила 38,4% усіх хворих, знизилася до 26,6%, проте на цьому тижні спостерігається зростання захворюваності на грип і ГРВІ на рівні 17%, у зв`язку з чим медики рекомендують подовжувати додаткові канікули в школах мінімум на 14 днів", - йдеться в повідомленні.

Згідно з офіційними даними Запорізького облуправління освіти та науки, на сьогоднішній день у Запорізькій області закрито на карантин 189 навчальних закладів Запоріжжя, Мелітополя, Енергодара й 5 районів області, в яких навчаються загалом 89 тис. 709 учнів.

Для того, щоб до кінця навчального року всі школярі змогли "пройти програму в повному обсязі", Управлінням науки та освіти розробляється механізм переходу загальноосвітніх шкіл після завершення карантину з 5-денки на навчання протягом 6 днів на тиждень.

Як повідомлялося, з 2 лютого в Запоріжжі введено позачергові шкільні канікули з метою запобігання зростанню захворюваності.