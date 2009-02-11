Як позбавитись від целюліту

В боротьбі за красиве тіло незайвим буде обзавестися «союзниками». Різноманітні апаратні методики вже давно і успішно борються з таким неприємним явищем, як целюліт.

Напасть і злий ворог більшості жінок — целюліт. Якщо скинути пару-трійку зайвих кілограмів зазвичай легко, то боротьба з цим підступним ворогом вимагає набагато більших зусиль. В принципі жити з целюлітом можна, але не дуже хочеться, тому це не зовсім гарно. Якщо ви думаєте, що від целюліту страждають тільки панночки з пишними формами, втіштеся, у худеньких він також є. Вирішити проблему «апельсинової кірки» раз і назавжди допоможуть сучасні апаратні методики.

Тіло в алмазах

Ефективний спосіб позбавитися зайвої ваги і привести фігуру в порядок — записатися на целлюлиполиз. Під час процедури в «проблемні ділянки» вводяться електроди, по яких проходить струм низької частоти, безпечний для здоров`я. В результаті жирні кислоти розщеплюються і виводяться з організму разом із зайвою водою.

Не варто боятися «введення» електродів, адже кожний з них, це «мікроголочка» з алмазним заточуванням, що гарантує безболісність процедури. Відчуття від процедури скоріше нагадує легкий масаж шкіри зсередини, все, що ви відчуєте, це приємне тепло. Попрощатися з «апельсиновою кіркою» можна вже після 3-4 сеансів.

Процедуру целюліполизу краще проводити в «тандемі» з лімфодренажем, це поліпшить відтік жирів і води з тканин.

Результат: Шкіра підтягується за рахунок стимуляції мілких м’язових волокон.

Кисневий коктейль

Найприємніший і безболісний спосіб - курс процедур в кисневій капсулі. «Секрет» краси і молодості шкіри — достатня кількість кисню в організмі. Кисень запускає правильний механізм роботи кліток, примушуючи огрядні жирові клітки «худнути», а значить виправляє дефект зсередини.

Крім того, киснева капсула справиться з поганим настроєм і синдромом хронічної втоми. У капсулі можна чергувати температурний режим, задіювати функцію розслабляючого вібро- і аромамасажу, і навіть виставляти спеціальні музичні програми.

Результат : В першу чергу, відмінний релаксуючий ефект. Ніякої напруги, неврозів, депресії і розладу сну. Підтягнута фігура і зниження ваги, пружна шкіра, детоксикація і виведення шлаків, профілактика целюліту і омолодження організму.

Безповітряний простір

Для класичного вакуумного масажу продовжують використовувати «безповітряні банки-присоски» з товстими краями. Масажист в цьому випадку (не дивлячись на нанесене масло або гель для тіла) досить жорстко водить банкою по тілу, що створює не дуже приємні відчуття.

Інша справа — апаратний вакуумний масаж на апараті LPG. Об`ємна вакуумно-роликова насадка забезпечує дбайливе «захоплення» шкіри і легкого її перекочування в тих напрямах в яких це необхідно. До того ж, щоб уникнути неприємних відчуттів, лікар може відрегулювати тиск вакууму на шкіру, це зробить процедуру менш болісною.

Результат: Ніякої «апельсинової кірки», і зайвих сантиметрів в складній «зоні галіфе». Вакуумний масаж на апараті LPG це справжня альтернатива ліпосакції. В даний час LPG-ендермологія успішно бореться з целюлітом на різних стадіях його розвитку, і є улюбленим інструментом більшості косметологічних центрів.

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