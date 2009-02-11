Японці заборонили інтернет-аптеки

Уряд Японії заборонив фармацевтичним компаніям продавати свою продукцію через інтернет. Таким чином влада хоче уникнути розповсюдження неякісного товару, а також запобігти випадкам порушення правил медичної практики, коли ліки продаються без відповідного рецепту лікаря.

Уряд Японії розробив законодавчий акт, згідно якому майже всі ліки, доступні в аптеках, відтепер не продаватимуться через інтернет-магазини. Цього рішення давно добивалося міністерство охорони здоров`я, праці і добробуту. Заборона вступить у силу вже в червні. На думку уряду, в інтернеті часто трапляються випадки продажу неякісних товарів, а також продаж їх без пред`явлення рецепту з боку покупця. В результаті в країні виникають випадки, що погіршують здоров`я споживачів, а іноді і приводять до їх смерті.

В інтернеті як і раніше продаватимуться лише ті ліки, можлива шкода від яких може бути дуже незначна і вживання яких допустимо без отримання дозволу з боку лікарів. До цієї групи входять вітаміни і різного роду харчові добавки. Решта всіх медичних препаратів, включаючи засоби для лікування простуди і пігулки від головного болю, можна буде придбати тільки в справжній аптеці.

Зараз ряд фармацевтичних компаній намагаються оспорити рішення влади. На думку японських експертів, це їм навряд чи вдасться.

З подібною ініціативою виступила минулого року і влада Білорусії. Покищо ніякі конкретні терміни, коли в сусідній державі може бути розроблений відповідний законопроект, не невідомі. За даними дослідників з Університету Пенсільванії, 43 млн. жителів США регулярно замовляють ліки через інтернет, і ця цифра постійно росте. Причина банальна: в інтернеті препарати дешевше, особливо за відсутності медичної страховки.

Infox.ru