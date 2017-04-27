МОЗ обіцяє вищу оплату лікарям, які працюють у гірських районах

Фінансування лікарів первинної ланки, які працюють у гірських районах, повинно враховувати складність роботи, зумовлену важкодоступністю до пацієнта, заявив заступник міністра охорони здоров’я України Павло Ковтонюк.

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Він відвідав гірські райони Західної України, де ознайомився зі специфікою роботи медичної галузі регіону.

«Реформа в гірських районах відбуватиметься особливо. Тому я тут, щоб зрозуміти цю специфіку. Те, що увага до гірських районів буде особливою – це я вам обіцяю», – сказав Ковтонюк.

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Чиновник здійснив виїзд на екстрений виклик на висоту понад 860 метрів над рівнем моря та перевірив тривалість доїзду лікаря до пацієнта, також зустрівся з медпрацівниками Косівського, Верховинського та Снятинського районів.

«Ми вважаємо, що зрівнялівка у фінансуванні не є справедливою. Лікар має отримувати кошти відповідно до зробленої роботи, її складності та якості», – наголосив Ковтонюк.