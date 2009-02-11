Фахівці обгрунтували користь від вживання часнику

В результаті досліджень вдалося науково обгрунтувати користь часнику як антиоксиданту для організму людини, сверджують британські вчені.

Раніше передбачалося, що речовина аліцин – що надає часнику смаку та аромату, і є наймогутнішим антиоксидантом в світі. Проте механізм його дії в порівнянні з іншими антиоксидантами, на зразок вітаміну Е і коензиму Q10, визначений не був.

Учені провели аналіз кислоти, яка виділяється при розпаді штучно виробленого ними аліцина, оскільки саме в процесі розпаду речовина стає антиоксидантом. Із слів фахівців, в реактивності сірчистої кислоти полягає користь від часнику для людського організму. Учені виявили, що реакція між сірчистою кислотою і радикалами обмежується лише швидкістю взаємодії молекул.

Люди сторіччями використовували часник як лікарський засіб, не припускаючи, що забезпечує його більш виражені лікувальні властивості в порівнянні з цибулею, яка також містить аліцин. Професор Плат вважає, що процес розпаду аліцина в цибулі сповільнений, і рівень сірчистої кислоти нижчий, чим пояснюється вища ефективність часнику.

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