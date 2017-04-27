Супрун заявила, що вакцин для дітей у лікарнях достатньо

В Україні є великий запас імунологічних препаратів для вакцинації дітей.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявила в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

Вона закликала українських батьків не відмовлятися від вакцинації дітей.

За словами Супрун, батьки, якщо їм відмовляють в імунізації дітей через відсутність вакцин, мають звертатися до обласних управлінь Міністерства охорони здоров’я, «цих вакцин зараз дуже багато у регіонах».

«Як не буде відгуку від них, тоді звертайтеся напряму до МОЗ. Ми зможемо знайти ці вакцини, бо вони в наявності. Є дуже великий запас вакцин зараз в Україні. Такий великий запас, що на 2016 рік ми зможемо зекономити 17 мільйонів доларів на закупівлі вакцин, і на 2017 рік навіть більше», - сказала вона і додала: «Ми маємо бути з вами прогресивними агентами змін»

Супрун запевнила, що «міністерство буде й надалі постачати якісні вакцини».