Медитація допоможе подолати больові відчуття

Сеанси медитації допомагають не тільки досягти прояснення, але і дійсно зменшити больові відчуття, повідомили канадські дослідники.

Раніше вже доводився позитивний ефект дії медитації на людей з хронічними болями. «Проте небагато фахівців звертали увагу на те, як діє біль на здорових людей, що мають солідний досвід медитативної практики», - повідомили Pierre Rainville і Joshua A. Grant з Монреальського університету.

Вчені порівняли реакцію двох груп випробовуваних по 13 чоловік кожна – всього 10 жінок і 16 чоловіків у віці від 22 до 56 років. В одній були досвідчені дзэн-медитатори, що напрацювали принаймні 1000 годин практики, в іншій – звичайні пацієнти. Як больовий подразник застосовувалася пластина, що нагрівається під комп`ютерним контролем: періодично, при різних температурах, вона притискалася до литок учасників тесту. Рівні нагрівання складали від 43 до 53 градусів Цельсія залежно від індивідуальної чутливості учасників.

Виявилось, що люди, що практикують медитацію, могли спокійно переносити максимальну температуру, тоді як інші відчували біль значно раніше 53 градусів. Дослідники відзначили, що чутливість до болю у людей, що медитують була набагато нижча, навіть без медитації.

Створювалося враження, що біль притупляється завдяки сповільненому диханню досвідчених медітаторів: 12 дихальних рухів в хвилину проти звичайних 15. При цьому відчуття всіх людей ,що медитували залишалися різними, а розум зберігав ясність. На думку дослідників, розуміння таких механізмів «гасіння» больової чутливості дасть можливість контролювати больовий поріг без застосування анестетиків.

Медицинская Информационная Сеть