Міжнародні благодійні організації відправили на Донеччину продукти та ліки

Міжнародні благодійні організації відправили на тимчасово окуповані території Донеччини 24 вантажівки з гуманітарною допомогою.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Через пропускний пункт в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» до неконтрольованої території прослідувало 24 вантажних автомобілі від міжнародних благодійних організацій. Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області понад 400 тонн продуктів харчування, засобів гігієни, медикаментів, а також будівельних матеріалів», - сказав він.