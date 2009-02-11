Полтава заборонить реалізацію алкогольних напоїв біля шкіл

Полтавська облдержадміністрація стурбована тим, що біля навчальних закладів Полтави торгують алкоголем, зокрема й на розлив.

Як повідомляє прес-служба облдержадміністрації, заступник голови ОДА Надія М’ЯКУШКО ініціювала проведення наради за участю представників всіх служб, причетних до вирішення питання про припинення реалізації алкогольних напоїв поблизу навчальних закладів.

У прес-службі зазначають, що намети і павільйони, де на розлив реалізуються алкогольні напої, в переважній більшості не мають ні водопостачання, ні водовідведення і така ситуація типова для Полтави.

Н.М’якушко переконана, що порядок у місті навести можна, адже це вже зробили в Кременчуці, Комсомольську, Миргороді. Зокрема, в Кременчуці на вулицях міста не залишилося наметів і павільйонів, які працювали без дотримання належних умов.

Віце-губернатор ініціювала звернення до міського голови Полтави, правоохоронних і контролюючих органів, щоб врегулювати ситуацію відповідно до норм чинного законодавства.

Також Н.М’якушко нагадала, що вже два роки вона висуває вимогу, щоб у межах 150 метрів від навчальних закладів не здійснювалася реалізація алкогольних напоїв.