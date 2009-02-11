Чай каркаде допоможе знизити тиск

Напій з екстрактом квіток гібіскусу сабдарифу (hibiscus sabdariffa) - відомий у нас як чай каркаде - дуже корисний для здоров`я, зробили висновок американські фахівці. Квітки цієї рослини містять антиоксиданти, які позбавляють організм від шкідливої дії вільних радикалів, що пошкоджують клітини. Завдяки антиоксидантам чай з гибіскусу здатен знижувати високий кров`яний тиск, а також знижувати ризик інсульту і захворювань серця і нирок, повідомляє британський The Telegraph.

Учені досліджували 65 чоловік у віці від 30 до 70 років, які мали підвищений кров`яний тиск. Їх розділили на 2 групи: перша група 3 рази на день пила чай з гібіскусу, а друга приймала плацебо (нейтральна речовина, що за зовнішнім виглядом і смаком імітує лікарський засіб). Після 6 тижнів вчені зафіксували у людей, які пили чай з гібіскусу, зниження тиску в середньому на 7,2%. У деяких пацієнтів тиск знизився на 13,2 %. У групі ж, що приймає плацебо, кров`яний тиск знизився на 1,3 %.

Фахівців порадували результати експерименту, проте вони мають намір продовжити дослідження. За словами вчених, слід врахувати й те, що високий кров`яний і гіпертонію провокують такі чинники як екологія, спадковість і неправильне харчування

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