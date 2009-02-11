Літнє подружжя отримало опіки через вибух газового конвектора

У місті Тисмениця, що на Івано-Франківщині, до райлікарні з термічними опіками були госпіталізовані 75-річні чоловік із дружиною, жителі села Стебник.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, з’ясувалося, що подружжя постраждало внаслідок вибуху газового конвектора в господарській будівлі. Підрозділи МНС на місце вибуху не викликалися.