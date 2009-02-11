Розроблено нову методику відновлення нервових клітин

Фахівці з Університету Едінбургу розробили і випробували мікрочіпи, здатні по наперед наміченій схемі вирощувати живі нейрони на своїй поверхні, а також при необхідності і інші типи кліток.

На гладкій поверхні кремнію учені надрукували тонкі структури, що служать будівельними лісами для нервових волокон. Вони потрібні для того, щоб надати процесу зростання тканини вірного напряму. Потім чіп занурювали в спеціально підібрану суміш білків, необхідну для підтримки клітинної культури. "Це невеликий, але важливий крок на шляху до довгострокової мети - розробки хірургічних імплантатів з використанням кремнієвих чіпів, - заявив Алан Мюррей, лідер групи дослідників. - Одна з областей, в яких це може бути використано, - стимуляція зростання тканини з пошкоджених кліток, точно там, де ми хочемо".

Важливо, що нова технологія на 100% сумісна з існуючим методом виготовлення звичайних (комп`ютерних) чіпів, що відкриває широкі можливості в області біоінженерного протезування. На найближчу ж перспективу ці чіпи зможуть замінити тварин у біологічних дослідах, у яких потрібно дізнатися реакцію кліток організму на ті або інші сполуки.

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