У НАБУ створять відділ з розслідування корупції в МОЗ

У Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) планують створити відділ з розслідування корупції в Міністерстві охорони здоров'я України. Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник, пише РБК.

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"Заплановано створення ще одного відділу детективів, які будуть розслідувати корупцію в Міністерстві охорони здоров'я",- сказав Ситник.

За його словами, вчора, 27 квітня 2017 року, проводилася нарада НАБУ про співпрацю з Міністерством охорони здоров'я. "У нас на підході ще 50 детективів, які будуть цим займатися",- резюмував директор НАБУ.