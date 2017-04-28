У НАБУ створять відділ з розслідування корупції в МОЗ
10:58, 28 квітня 2017Країна
254
Корупційними справами в Міністерстві охорони здоров'я буде займатися 50 детективів.
Артем Ситник / Фото УНІАН
У Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) планують створити відділ з розслідування корупції в Міністерстві охорони здоров'я України. Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник, пише РБК.
Читайте такожНовообраний держсекретар МОЗ Шолойко замішана в корупційних схемах - Супрун
"Заплановано створення ще одного відділу детективів, які будуть розслідувати корупцію в Міністерстві охорони здоров'я",- сказав Ситник.
За його словами, вчора, 27 квітня 2017 року, проводилася нарада НАБУ про співпрацю з Міністерством охорони здоров'я. "У нас на підході ще 50 детективів, які будуть цим займатися",- резюмував директор НАБУ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter