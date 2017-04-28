ГПУ відкрила проти Супрун кримінальні провадження - Ситник
11:29, 28 квітня 2017Країна
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У НАБУ планується створити спеціальний підрозділ детективів, які будуть розслідувати корупцію у сфері охорони здоров'я.
Супрун / УНІАН
Директор Національної антикорупційного бюро Артем Ситник заявляє, що проти в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун генеральною прокуратурою були відкриті кримінальні провадження, пише realist.
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«Я знаю, що по Уляні теж були відкриті кримінальні провадження» — заявив Ситник.
На його думку, це пов'язано з її реформаторськими ініціативами.
Ситник також повідомив, що в НАБУ планується створити спеціальний підрозділ детективів, які будуть розслідувати корупцію у сфері охорони здоров'я.
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