ГПУ відкрила проти Супрун кримінальні провадження - Ситник

Директор Національної антикорупційного бюро Артем Ситник заявляє, що проти в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун генеральною прокуратурою були відкриті кримінальні провадження, пише realist.

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«Я знаю, що по Уляні теж були відкриті кримінальні провадження » — заявив Ситник.

На його думку, це пов'язано з її реформаторськими ініціативами.

Ситник також повідомив, що в НАБУ планується створити спеціальний підрозділ детективів, які будуть розслідувати корупцію у сфері охорони здоров'я.