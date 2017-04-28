Понад 1,7 млн мешканців України потребують психіатричної допомоги - МОЗ

Відповідно до офіційних даних, на початок 2016 року в системі охорони здоров’я було зареєстровано 1,7 млн жителів України, які потребували психіатричної та наркологічної допомоги. Це майже 4% від усього населення країни.

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, у структурі психічних розладів у 2015 році найпоширеніші розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин (алкоголь, наркотичні речовини) - 58,41% усіх зареєстрованих випадків. Порушення здоров’я пов’язані зі стресом, невротичні та соматоформні розлади становили 8,9%, розлади настрою – 1,8%. Серед осіб із розладами психіки та поведінки, зареєстрованих у 2015 році, 62,7% – це особи працездатного віку.

За даними ВООЗ, показник глобального тягаря захворювань для психічних розладів у 2004 році становив 13%, а в 2020 році – сягне 15%. Найвищим цей показник є для країн Східної Європи, куди належить і Україна. За даними ВООЗ, рівень самогубств у Східній Європі є особливо високим, а рівень споживання алкоголю надвисоким і продовжує зростати.