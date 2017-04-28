Бойовики на Луганщині активно набирають медиків з цивільних лікарень у військові госпіталі
13:13, 28 квітня 2017Країна
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Лікарям хірургічних спеціальностей за чергування у військових госпіталях пропонується 12 тисяч російських рублів на місяць.
У ОРДЛО скасовано додаткові грошові виплати медикам / REUTERS
Бойовики на тимчасово окупованих територіях Луганської області активно набирають персонал цивільних лікувальних закладів у військові медичні установи.
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Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України на сторінці в Facebook.
В розвідці повідомили, що, зокрема, лікарям хірургічних спеціальностей за чергування у військових госпіталях пропонується 12 тисяч російських рублів на місяць.
Водночас окупаційною «владою» на тимчасово окупованих територіях Луганської області прийнято рішення скасувати додаткові грошові надбавки і виплати медичному персоналу, зокрема, за понаднормову роботу.
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