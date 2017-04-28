Бойовики на Луганщині активно набирають медиків з цивільних лікарень у військові госпіталі

13:13, 28 квітня 2017
Країна
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Лікарям хірургічних спеціальностей за чергування у військових госпіталях пропонується 12 тисяч російських рублів на місяць.

REUTERS

Бойовики на тимчасово окупованих територіях Луганської області активно набирають персонал цивільних лікувальних закладів у військові медичні установи.

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Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України на сторінці в Facebook.

В розвідці повідомили, що, зокрема, лікарям хірургічних спеціальностей за чергування у військових госпіталях пропонується 12 тисяч російських рублів на місяць.

Водночас окупаційною «владою» на тимчасово окупованих територіях Луганської області прийнято рішення скасувати додаткові грошові надбавки і виплати медичному персоналу, зокрема, за понаднормову роботу.

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Теги: #ОРДЛО#російські окупанти