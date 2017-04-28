Діти із сірої зони отримають путівки в оздоровлювальні центри

Кабінет міністрів прийняв рішення про виділення 1500 путівок для оздоровлення в цьому році дітей з населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення в районі проведення АТО.

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Про це йдеться в розпорядженні уряду №278 від 26 квітня.

Документом передбачено виділення безкоштовних путівок до дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія» (700 і 800 путівок) для оздоровлення дітей Донецької і Луганської областей за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на 2017 рік за програмою "Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ "Артек" і ДЦ "Молода гвардія".

У першочерговому порядку путівки виділятимуться дітям, які не оздоровлювалися протягом 2017 року.

У разі загострення ситуації на лінії зіткнення Міністерство соціальної політики прийматиме рішення стосовно додаткового виділення безоплатних путівок до дитячих центрів.

У виняткових випадках (у разі виникнення небезпечних ситуацій, що загрожуватимуть життю та здоров'ю) путівки для оздоровлення надаватимуться і тим дітям, які у 2017 році вже оздоровлювалися за бюджетні кошти.

Таке рішення дасть змогу вивезти на оздоровлення 1 500 дітей із районів, які піддаються обстрілам.