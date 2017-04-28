На Донбасі з початку 2016 року внаслідок підриву на мінах загинули 45 мирних жителів - Хуг

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявляє, що з початку 2016 року на Донбасі загинули 45 мирних жителів, ще 96 постраждали, підірвавшись на мінах.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

"Показники летальних випадків і травмування, які спричинені мінами на Донбасі, зовсім невтішні", - сказав Хуг.

Так, з початку 2016 року СММ ОБСЄ зафіксувала серед цивільного населення 141 загиблого і постраждалого. "Ці жертви пов'язані з мінами, боєприпасами, які не вибухнули, та саморобними вибуховими пристроями", - сказав він.

Хуг уточнив, що йдеться про 45 загиблих і 96 поранених, серед яких і дорослі, і діти.

"141 особа, чиє життя змінилося назавжди через невиконані обіцянки тих, хто у Мінську погодився покласти край цьому насильству", - додав представник СММ.