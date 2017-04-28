ООН відправила на окуповану Луганщину гуманітарну допомогу

В окуповані райони Луганської області вчора прибули 23 вантажні автомобілі з гуманітарною допомогою від ООН.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив представник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"Вчора через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" прослідувало 23 вантажних автомобіля з гуманітарною допомогою від агентств ООН - на окуповані території Луганської області", - повідомив він.