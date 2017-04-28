ООН відправила на окуповану Луганщину гуманітарну допомогу
16:40, 28 квітня 2017Країна
77
Вчора на окуповані території Луганської області прибули 23 вантажні автомобілі з гуманітарною допомогою від агентств ООН.
ООН відправила на окуповану територію гуманітарну допомогу / Фото УНІАН
В окуповані райони Луганської області вчора прибули 23 вантажні автомобілі з гуманітарною допомогою від ООН.
Читайте такожУ рамках акції "Тато для України" на гуманітарні проекти витрачено близько 6 млн євро
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив представник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
"Вчора через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" прослідувало 23 вантажних автомобіля з гуманітарною допомогою від агентств ООН - на окуповані території Луганської області", - повідомив він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter