ООН відправила на окуповану Луганщину гуманітарну допомогу

16:40, 28 квітня 2017
Країна
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Вчора на окуповані території Луганської області прибули 23 вантажні автомобілі з гуманітарною допомогою від агентств ООН.

Фото УНІАН

В окуповані райони Луганської області вчора прибули 23 вантажні автомобілі з гуманітарною допомогою від ООН.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив представник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"Вчора через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" прослідувало 23 вантажних автомобіля з гуманітарною допомогою від агентств ООН - на окуповані території Луганської області", - повідомив він.

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Теги: #ООН#гуманітарна допомога#війна на Донбасі