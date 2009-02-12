Солодке сприяє зараженню грипом

Деякі сучасні лікарі вважають, що неправильне харчування може бути одним з чинників ризику захворювання на грип. Вони пояснюють це тим, що так звані «прості» вуглеводи – цукор і продукти, що містять його, макаронні і борошняні вироби, білий хліб і манна каша.

Річ у тім, що всі ці продукти збільшують вироблення слизу в організмі людини, внаслідок чого слизові оболонки людини не здатні ефективно боротися з вірусами і бактеріями.

В нормі, при правильному харчуванні, слизова бронхів і трахеї (саме через них віруси найчастіше потрапляють всередину ) покрита найдрібнішими віями, які, за допомогою хвилеподібних рухів постійно евакуюють слиз разом зі «спійманими» вірусами і мікробами.

Якщо слиз під впливом солодощів стає в`язким, то вії вже не можуть вільно рухатися, і хвороба дістає можливість безперешкодно розвиватися.

Саме тому епідемія грипу наздоганяє нас через деякий час після щедрих застіль в новорічні свята, — вважає лікар-терапевт Микола Лапін.

Тим більше що часто взимку ми «розслабляємося», реальна загроза з`явитися на пляжі в непривабливому вигляді нам не загрожує. В результаті ми дозволяємо собі більше вільностей в їжі, менше займаємося спортом і менше буваємо на свіжому повітрі.

Явище під назвою «в`язкий слиз» було відоме ще стародавнім медикам. Три тисячі років назад східна медицина пояснювала походження «в`язкого слизу» так: «надлишок солодкої і жирної їжі», «сон після їжі» і «їжа після їжі».

Отже, варто відмовитися від солодощів, їсти більше цитрусових, часнику, цибулі, овочів та фруктів у свіжому вигляді – і епідемія, можливо, обійде вас стороною.

Крім того, навесні вам не доведеться в екстреному порядку сидіти на дієтах і прибирати кілограми, що «набігли» за зиму

Woman.ru