Торік в медичній сфері було скоєно 300 злочинів

Торік співробітниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України викрито 300 злочинів на підприємствах, установах та організаціях охорони здоров’я, з яких 188 - тяжкі та особливо тяжкі.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС, серед викритих злочинів - 27 фактів привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, у сфері службової діяльності - 242 злочини, з яких 102 пов`язані з хабарництвом. Вже притягнуто до кримінальної відповідальності 121 особу, з яких 12 діяли у складі груп.

“Цього року, продовжуючи відпрацювання порушень у сфері земельних відносин, ми ставимо за мету аналогічно відпрацювати медичні закупівлі, - повідомив міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО під час засідання колегії МВС за підсумками минулого року. - Я вважаю неприпустимим подальше існування в одній із найбідніших країн Європи, якою, на жаль, є Україна, ліків на 30-40% дорожче, ніж в благополучних країнах”.

За даними правоохоронців, найчастіше чиновників викривають при порушеннях під час закупівлі товарів та послуг для медичних закладів за державні кошти. Найбільш типовими правопорушеннями є отримання винагороди за надання необґрунтованої переваги під час вибору переможця тендера, підписання актів виконаних робіт, закупівля товарів, що не відповідають заявленим вимогам, проведення тендерів без фактичного придбання товарів чи послуг або за завищеними цінами, а також необґрунтоване проведення закупівлі в одного учасника та проведення тендерів за участі підставних учасників.

“Я впевнений, що високі покровителі трамадольної теми є тими ж особами, які покривають і нинішні кримінальні прояви в системі державних закупівель медикаментів, - наголосив міністр. - Тому ми поставили відверто і чітко це завдання... Сподіваємося, ми зламаємо заангажовану корумповану систему державних закупівель, на яких наживаються, нехтуючи здоров`ям нації”.