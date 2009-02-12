Чисельність населення України до 2050 року зменшиться на 15 млн. чоловік

У період 2009-2050 років чисельність населення в Україні зменшиться на 15 млн. чоловік.

Як повідомили УНІАН у Центрі новин ООН, про це йдеться в новій доповіді Генерального секретаря ООН про світові демографічні тенденції, яку буде розглянуто на 42-ій сесії Комісії з народонаселення і розвитку 30 березня - 3 квітня 2009 року.

«Розвинені країни зіткнуться зі скороченням чисельності їх населення. У період 2009-2050 років чисельність населення зменшиться в 45 країнах. Зокрема в Російській Федерації на 33 млн. чоловік, у Японії - на 25 млн. чоловік, в Україні - на 15 млн. чоловік, у Німеччині - на 8,4 млн. чоловік і Польщі - на 7,7 млн. чоловік», - наголошується в доповіді.

У той же час у найближчі кілька десятиліть населення світу ще більш постаріє. Збільшиться число міських жителів. До 2050 року число людей віком 60 років і старше майже потроїться і досягне 2 млрд. чоловік. До 2050 року 70% проживатимуть у містах.

У доповіді повідомляється, що в липні 2009 року чисельність населення світу досягне 6,8 млрд. чоловік і, згідно із середнім варіантом прогнозів, складе 7 млрд. чоловік у 2012 році, 8 млрд. - у 2025 році і 9 млрд. - у 2045 році. На долю Бразилії, Індії, Індонезії, Нігерії і Пакистану припаде 70% прогнозованого приросту населення в менш розвинених регіонах.

У документі звертається увага на те, що в більшості регіонів світу тривалість життя людини продовжує збільшуватися. На сьогодні в середньому люди живуть 67,2 року. При цьому в промислово розвинених державах - 76,5 років, у країнах, що розвиваються, - 65,4 року. В найменше розвинених країнах середній показник очікуваної тривалості життя становить лише 54,6 року.