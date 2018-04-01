Фонд Ахметова «Розвиток України» провів майстер-клас з проблем дитячої онкології

11 лютого Добродійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» в рамках Клубу соціальної журналістики провів майстер-клас для представників ЗМІ на тему «Проблеми дитячої онкології в Україні». В ході мастер-класса батьки, які пройшли через цю страшну хворобу, повідали про те, з якими проблемами вони зіткнулися.

Зі свого боку, представники Міністерства охорони здоров`я, Інституту раку і медичні працівники розповіли про стан справ у дитячій онкології і про перспективи розвитку цього напряму, дали відповіді на ті питання, які щодня перед ними ставлять пацієнти.

Спікерами майстер-класу виступили:

Григорій Климнюк, головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров`я України за фахом дитяча онкологія.

Світлана Донська, головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров`я України з питань дитячої гематології, зав. Центром дитячої гематології і трансплантації кісткового мозку НДСБ «ОХМАТДИТ».

Лариса Лавренюк, керівник БО «Фонд допомоги онкохворим дітям «КРАБ».

А також Тетяна Дубініна, головний фахівець відділу організації медичної

допомоги дітям Департаменту материнства, дитинства і санаторного забезпечення МОЗ України, дитячі психологи, які щодня працюють з онкохворими дітьми, медичний персонал, який як ніхто не знає про ті проблеми, з якими стикаються батьки і їх діти.

Сім`я Кончаловських, яка пройшла через всі стадії боротьби за життя дитини: діагностику, лікування, завершуючу стадія лікування і повернення до нормального образу життя.

Фото УНІАН