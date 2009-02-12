6 з 20-ти потерпілих внаслідок пожежі в автобусі у тяжкому стані

20 чоловік, які постраждали сьогодні внаслідок пожежі в автобусі в Донецькій області, знаходяться в лікарнях, з них шестеро – у тяжкому стані.

Про це повідомила УНІАН начальник Центру пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області Інна СЄДОВА.

Вона зазначила, що внаслідок пожежі в автобусі загинуло 7 пасажирів, а 20 чоловік дістали травми.

За словами І.СЄДОВОЇ, станом на 15.00 з числа потерпілих 13 чоловік було доставлено в Опіковий центр Краматорська, ще двоє перебувають у хірургічному відділенні міської лікарні Слов`янська, до медичних установ Красного Лиману направили ще 5 потерпілих.

Вона повідомила, що «6 людей із загального числа потерпілих знаходяться у тяжкому стані», і додала, що також «в автобусі знаходилася дитина, котра теж постраждала, її стан здоров`я медики оцінюють як середньої тяжкості».

Троє з 30 пасажирів взагалі не постраждали, «вони живі і здорові, їм пощастило дуже сильно», - сказала І.СЄДОВА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 лютого, о 11.13 у Слов`янському районі Донецької області на автотрасі між селами Райгород і Брусине сталася пожежа в рейсовому автобусі «ЛАЗ», який виходив з Краматорська в Кремінну Луганської області. В автобусі знаходилися 30 чоловік. Об 11.35 пожежу було локалізовано силами двох рятувальних відділень МНС, а об 11.55 - ліквідовано. Причина пожежі встановлюється.