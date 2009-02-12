Україні загрожує нова екологічна катастрофа?

У Міністерстві оборони України наголошують на критичній ситуації зі зберіганням токсичного окислювача ракетного палива “меланж” на деяких військових об’єктах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор Департаменту утилізації компонентів рідкого ракетного палива та ракет і боєприпасів Анатолій СОСНОВСЬКИЙ на засіданні круглого столу ”Утилізація рідинних компонентів ракетного палива в Україні: проблеми та шляхи вирішення”, який проходить сьогодні у Києві.

Представник Міноборони повідомив, що у спадщину Збройним силам України залишилося 16,7 тис. тонн надлишкового та некондиційного компоненту ракетного палива типу “меланж”, що зберігається на 6 складах у Вінницькій, Івано-франківській, Львівській, Харківській, Київській та Одеській областях.

Він наголосив, що на сьогодні Міноборони спроможне забезпечити надійне зберігання меланжу. Водночас, як повідомив А.СОСНОВСЬКИЙ, резервуари для зберігання токсичної речовини використовуються вже понад 20 років і на 90-95% вичерпали свої терміни експлуатації.

“Незважаючи на заходи, які вживаються, на різних об’єктах загальна ситуація є критичною. Очевидно, є зростаюча загроза екологічної катастрофи, яка може бути пов’язана із забрудненням ґрунтових вод внаслідок розгерметизації резервуарів”, - наголосив А.СОСНОВСЬКИЙ і додав, що це може призвести до забруднення ґрунтових вод і земель на десятки років.

У зв’язку з цим експерт наголосив на необхідності утилізувати весь меланж в Україні упродовж найближчих 3-4 років.

У свою чергу генеральний директор державного підприємства Міністерства оборони України “Укроборонлізінг” Ганна ЛЕВКІВСЬКА зазначила, що найбільша проблема навколо меланжу полягає у нерозумінні суспільством усієї небезпеки, яку може створити окислювач ракетного пального. Експерт також відзначила й відсутність єдиної державної політики і бездіяльність відповідальних посадових осіб, від рішень яких залежить ефективність реалізації програми з утилізації меланжу.

Довідка УНІАН. Меланж – багатокомпонентна суміш азотної кислоти, діазоту та троксиду. Летюча, агресивна, високотоксична з високою густиною рідина. При контакті з горючими матеріалами викликає самозаймання. У реакції з водою утворюється велика кількість тепла та виділяється оксид азоту.