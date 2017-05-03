У ГПУ спростували інформацію щодо кримінальних проваджень проти Супрун
Генпрокуратура та Міністерство внутрішніх справ лише ведуть перевірку по епізоду транспортування імпортних лікарських засобів територією України за минулі роки.
Генеральна прокуратура України не відкривала жодного кримінального провадження проти в.о. міністра охорони здоров'я Супрун.
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Про це заявила речниця Генеральної прокуратури Лариса Сарган на своїй сторінці в Facebook.
«Генеральна прокуратура не відкривала кримінальні провадження проти в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Таким чином хочу спростувати слова директора НАБУ А.Ситника», - написала вона.
За словами Сарган, Генпрокуратура та Міністерство внутрішніх справ «лише ведуть перевірку по епізоду транспортування імпортних лікарських засобів територією України за минулі роки».
«Наголошу ще раз – Уляна Супрун не є фігурантом жодного кримінального провадження», - підкреслила речниця ГПУ.
Як повідомляв УНІАН, 28 квітня директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив про наявність у нього інформації про те, що ГПУ розслідує кримінальні справи стосовно Супрун через її реформаторську діяльність.
Він анонсував створення в НАБУ підрозділу для боротьби з корупцією у сфері охорони здоров'я: «Заплановано створення окремого підрозділу детективів, яке буде спеціалізуватися на розслідуванні кримінальних проваджень про корупцію, яка стосується сфери МОЗ. Тому Ви (Уляна Супрун) в нашій особі маєте надійного партнера. Ми сподіваємося на взаємну підтримку», - наголосив Супрун.
Також Ситник заявив: «Знаю, що за Уляни були кримінальні провадження. В принципі це те, що супроводжує людину, яка хоче щось змінити в Україні. Це знаки, що людина йде правильним шляхом».