Президент підписав закон щодо фінансової та управлінської автономії медичних закладів

Президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я".

Читайте такожЗ 28 квітня українські медики зможуть офіційно лікувати за міжнародними протоколами

Як повідомляє прес-служба глави держави, закон, ухвалений Верховною Радою 6 квітня, передбачає впровадження заходів із реформування системи охорони здоров’я України задля створення мережі державних та комунальних медичних закладів з достатнім рівнем самостійності для ефективного та своєчасного медичного забезпечення населення.

Згідно із документом, заклади охорони здоров’я отримали можливість здобути фінансову та управлінську автономію для забезпечення фінансових, матеріально-технічних ресурсів. При цьому, у відповідності до ст. 49 Конституції України, існуюча мережа державних та комунальних закладів охорони здоров’я не буде скорочена, ці установи залишаться у державній та комунальній власності та не підлягатимуть приватизації.

Документом також встановлено спрощений порядок реорганізації закладів охорони здоров’я - державних та комунальних установ - у казенні підприємства та комунальні некомерційні підприємства; уточнено існуючу гарантію, що кошти, не використані закладом охорони здоров’я (крім державних та комунальних установ) у поточному році, не будуть вилучатись та можуть бути використані на фінансування діяльності закладу (зокрема, на оновлення матеріально-технічної бази); урегульовано окремі питання, пов’язані з договорами про медичне обслуговування населення, які будуть укладатись відповідно до спеціального порядку, затвердженого Кабінетом міністрів.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання чинності цим законом.