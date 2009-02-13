Які овочі захищають від зморшок

Багато людей мріють про пружну шкіру, блискуче волосся і прекрасні нігті. Для того, щоб поліпшити свій зовнішній вигляд, мало використовувати креми і лосьйони. Багато продуктів містять речовини, які роблять нас красивіше.

Природним захистом від зморшок вважається какао, багате міддю і теоброміном.

Наприклад, такі овочі, як огірки, редиска або картопля - це відмінні поглиначі кислот, гальмуючі дострокове старіння шкіри. Крім того, за даними продовольчого експерта з Німеччини, деякі вітаміни діють на шкіру як бальзам.

Вітаміни C і E містять, наприклад, особливо багато антиоксидантів, за допомогою яких скорочується кількість так званих вільних радикалів. Ці частини молекули виникають в організмі із-за дії жари, куріння або стресу і приводять при дуже високій концентрації до появи зморшок.

Вітамін C знаходиться в багатьох сортах фруктів, вітамін E - в чечевиці або оливковому маслі. Достатнє постачання організму вітаміном A важливе для еластичної і пружної шкіри. Тому морква і брокколі теж постійно повинні бути в меню.

Для стрункої фігури у природи теж є що запропонувати. Гіркі речовини, що містяться в деяких видах салату і салатного цикорію, знижують апетит. У лавровому листі або качановому цикорії містяться елементи, корисні для швидкого і безперебійного травлення.

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