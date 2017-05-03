Кабмін реорганізував державні наукові установи, підпорядковані МОЗ

Кабінет міністрів України прийняв рішення щодо реорганізації деяких державних наукових установ, організацій та підприємств, підпорядкованих Міністерству охорони здоров'я.

Читайте такожГройсман знову пообіцяв побудувати мережу кардіоцентрів по всій країні

Відповідне розпорядження від 26 квітня 2017 р. № 287-р опубліковане на Урядовому порталі.

Зокрема, відмінено рішення про реорганізацію державних наукових установ, організацій та підприємств "Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни Міністерства охорони здоров'я України", "Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи", "Державний науково-дослідний центр з проблем гігієни харчування Міністерства охорони здоров'я України" і "Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров'я України" шляхом їх приєднання до державної установи "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України".

Крім того, реорганізовано державну наукову установу "Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни Міністерства охорони здоров'я України" шляхом її приєднання до Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.