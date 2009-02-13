Кошмари необхідні і корисні для людини

Нічні кошмари корисні і навіть критично необхідні для виживання людства. З таким висновком виступив фінський психолог Антті Ревонсуо. Про результати його досліджень повідомляє лондонська газета "Сан".

Сни про падіння з висоти, переслідуванні страшними тваринами, втраті зубів, невдачах на уроці - все це є спадщиною і багатством людської цивілізації, яка впродовж століть була вимушена протистояти самим різним і небезпечним викликам, вважає учений. В результаті ще на зорі виник особливий психологічний механізм, коли під час сну мозок людини досліджував найнебезпечніші ситуації і готував його до несподіваних поворотів подій. При цьому "тренування" мали вид сновидінь, що підсилювало їх емоційний рівень.

Слідством цього став той факт, що в реальному житті чоловік був внутрішньо готовий до самих різних поворотів подій і витребеньок долі. Нічні кошмари створювали в підсвідомості необхідні нервові зв`язки, які дозволяли людині в реальному житті точно і ефективно, майже автоматично діяти у момент вищої небезпеки.

Відкриття Антті Ревонсуо примушує переглянути і традиційне побажання перед сном - "надобраніч". В цілях подальшого прогресу людства воно повинне звучати по-новому: "страшних вам кошмарів".

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