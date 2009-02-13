Вчені навчилися читати думки паралізованих пацієнтів

Співробітники найбільшого канадського центру реабілітації дітей з неврологічними захворюваннями випробували на добровольцях технологію сканування головного мозку, що дозволяє з високою вірогідністю визначати переваги людини. В майбутньому подібна розробка може бути використана в лікуванні позбавлених контакту із зовнішнім світом пацієнтів.

Тестовий зразок пристрою, створеного співробітниками Дослідницького інституту Бларвью (Bloorview Research Institute) в Торонто, оцінює активність різних відділів головного мозку методом спектроскопії ближньої інфрачервоної області (NIRS). Активізація тієї або іншої ділянки кори приводить до зміни концентрації кисню в крові, що поступає в нього, що, у свою чергу, впливає на поглинання тканиною мозку електромагнітного випромінювання. Виходячи із змін цього показника можна оцінити реакцію людини на ті або інші зовнішні стимули.

У проведеному вченими експерименті брали участь дев`ять добровольців, яким пропонувалося в думках зробити вибір між двома різними напоями, зображення яких виводилися на поміщений перед їх очима монітор. Дані сканування активності мозку дозволили правильно визначити переваги випробовуваних в 80 відсотках випадків.

За словами автора дослідження Шини Лю (Sheena Luu), використання нової методики, на відміну від інших подібних розробок, не вимагає попереднього сканування мозку і дає можливість прочитувати спонтанно виникаючі думки пацієнта.

В майбутньому, як розраховують учені, модифікована версія пристрою дозволить полегшити догляд за повністю паралізованими хворими, позбавленими можливості пояснитися з тими, що оточують за допомогою слів або жестів. Особливо це важливо для пацієнтів дитячого віку, у яких відсутність контакту з тими, що оточують приводить до важких порушень розвитку. Звіт про дослідження опублікований в The Journal of Neural Engineering.

Medportal.ru