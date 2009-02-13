Що робити, якщо шаруються нігті

Найпоширеніша причина розшарування нігтів - це брак кальцію. Його заповнюють, приймаючи кальцій з вітаміном Д, оскільки чистий кальцій погано засвоюється організмом. При недостачі кальцію вживайте такі продукти, як сир, риба, горіхи, молода капуста. Дефіцит іншого важливого для організму мікроелементу - кремнію - також приводить до розшарування нігтів. Щоб заповнити цей брак, коректуйте харчування, насичуючи його стручковою квасолею, салатом, бананами, смородиною та петрушкою. Розшарування нігтів може спричинити і брак заліза в організмі. Окрім лікування анемії, можна пити чай з настою щавлю, кульбаби і лопуху, ввести до раціону печінку, пісне м`ясо, яєчний жовток, і сухофрукти, боби і зелень.

Інші часті причини розшарування нігтів - висушення їх під дією миючих засобів, часте перебування у вологому середовищі, і брак вітамінів. Для усунення браку вітамінів створені спеціалізовані вітамінні комплекси для лікування нігтів, що включають необхідні їм живильні речовини, мікроелементи та вітаміни.

Для усунення розшарування нігтів через сухість, важливо живити нігті маслом або кремом для кутикули. Їх наносять на кутикулу і втирають круговими рухами великим пальцем іншої руки. Обов`язково потрібно мати звичку проводити домашні роботи, пов`язані з вживанням миючих засобів, в гумових рукавичках, пише donbass.

Лікування розшарування нігтів

Одним з кращих засобів при розшаруванні нігтів є оливкове олія. У ній міститься багато корисних нігтям речовин. 1-2 рази в тиждень оливкову олію з декількома краплями лимонного соку, наносять на нігті, одягають бавовняні рукавички і залишають на ніч. У комплекс догляду за руками при розшаруванні нігтів входять і ванни з морською сіллю три рази на тиждень. Для цього розчиняють в теплій воді чайну ложку солі і тримають руки 20 хвилин. Процедура повторюється 10 днів підряд

При розшарування нігтів, манікюр роблять не рідше за 1 раз в 2 тижні. При цьому дотримують певні правила. При знятті лаку використовують рідину, що не містить ацетон, який сильно висушує нігтьову пластину. Нігті повинні відпочивати від лаку по 2 дні через кожні 5 днів. Особливе попередження - щодо металевої пили, її часте застосування і служить провокуючим чинником розшарування нігтів, оскільки метал тільки дряпає і ранить їх.

Для манікюру при розшаруванні нігтів можна підібрати лаки, що допомагають механічному зміцненню нігтів, - вони мають дрібні включення волокон шовку або нейлону. Лікувальні лаки для нігтів, що шаруються, містять найрізноманітніші речовини - зволожувачі, мінерали і вітаміни, а головне, протеїни, які здатні істотно укріпити нігтьові пластини. Зволожуючі компоненти також роблять нігті

Першоджерело