Кращі способи очистити кров

Хочете навести порядок в організмі і відчути себе так, як ніби народилися наново? Пройдіть процедуру очищення крові. Якщо замучили простуди, алергія або понижений імунітет, то вам - треба на плазмаферез, а при гострому або хронічному отруєнні допоможе гемосорбція. Звідусіль - з їжі, води і повітря в організм поступають десятки тисяч непотрібних і навіть отруйних речовин.

Доки ми молоді й активні, імунна система гідно відбиває цю атаку, але з віком вона починає давати збій. Нирки, печінка, легенітаі інші «чистильники» перестають справлятися зі своїм завданням, а захисні сили організму помалу слабшають. «Масло у вогонь» підливають стреси, недосипання та погана екологічна обстановка. Для очищення крові існує декілька еферентних (лат. efferent – виводити) методів. Найуспішніше з цим завданням справляються мембранний плазмаферез і гемосорбция. Мембранний плазмаферез дозволяє видалити з крові її рідку частину (плазму), що містить шкідливі речовини.

Це незамінно при ендокринних захворюваннях, ревматизмі, алергії, хворобах органів дихання, шлунково-кишкового тракту, а також при проблемах, пов`язаних з сечостатевою системою. Навіть якщо людина відносно здорова, очищення крові поліпшить її загальне самопочуття і підвищить імунітет. До того ж, це делікатний метод - він добре переноситься пацієнтами. Якщо ви думаєте, що в ході виконання мембранного плазмаферезу вашим очам з`явиться страшне видовище, то глибоко помиляєтеся. Всі процеси відбуваються «за кадром», а спеціальне автоматичне регулювання, враховує особливості конкретного пацієнта і забезпечує максимально комфортні умови.

Найнеприємніший момент у всій процедурі – це установка внутрішньовенного катетера. Потім ви лягаєте в зручне крісло і розслабляєтеся. Можете слухати музику, дивитись телевізор або навіть подрімати, поки апарат невеликими порціями «прокачуватиме» вашу кров крізь мембранний плазмофільтр. Плазма з шлаками, що скупчилися в ній, віддаляється, а корисні клітини крові, розведені фізіологічним розчином, повертаються назад у вену.

Сама процедура триває близько години.

Гемосорбція (греч. haima кров + лат. sorbere поглинати) - метод очищення крові від токсичних речовин шляхом фільтрації. Відмінність його від плазмаферезу в тому, що кров не розділяють на плазму і кров`яні тільця, а відразу проганяють через фільтр, де отрута осідає на поверхні спеціальної речовини – сорбенту. Звичайно це активоване вугілля або особливі смоли.

Життєва необхідність в гемосорбції виникає при гострих і хронічних отруєннях всілякими токсинами і отрутами, у тому числі і лікарськими препаратами. Вона незамінна при захворюваннях нирок. А вже при наркологічних мотивах «зашлакованості» гемосорбция показана на всі сто. Щоб підсилити очищуючий ефект, кров можна додатково опромінити лазером (АЛОК) або ультрафіолетовим випромінюванням (УФОК).

Перед проведенням плазмаферезу і гемосорбції обов`язково потрібно пройти обстеження. При цьому визначається загальний аналіз крові і мочи, а також деякі показники здатності крові до згущення. Необхідні також дослідження на гепатит, сифіліс і ВИЧ. Тільки після цього лікар вибирає тактику, послідовність і періодичність проведення процедур, індивідуальну для кожного пацієнта.

Протипоказання до очищення крові небагато, але, проте, вони існують. Це необоротні пошкодження головного мозку і інших життєво важливих органів, злоякісні пухлини, кровотечі (зокрема період менструації), гострі інфекційні хвороби (грип, ГРВІ). Гіпотонікам процедуру проводять з обережністю, застосовуючи препарати для стабілізації артеріального тиску.

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