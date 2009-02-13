Чинники, що впливають на стан волосся

Найпростіший спосіб міняти зовнішній образ для жінки – це експериментувати над волоссям, міняючи їх колір і зачіску. Навколишнім людям ці експерименти зазвичай подобаються, але саме волосся, якби була можливість дізнатися його думку, дуже часто незадоволене таким вільним з ним поводженням, а деколи і взагалі закликає про допомогу.

Щоб полегшити життя волоссю і додати собі упевненості при спілкуванні з оточуючими, треба створити сприятливі умови для росту і розвитку цієї природної прикраси. Давайте розглянемо чинники, що впливають на зовнішній вигляд і здоров`я волосся, а також спробуємо сформувати правильне ставлення до цих чинників.

Спадковість

Впливати на гени, одержані від батьків, ми не можемо (принаймні, поки), але в наших силах зробити правильний висновок – не варто сильно експериментувати над своїм волоссям, якщо у батьків воно не в ідеальному стані. У цьому випадки треба дуже уважно віднестися до щоденного піклування і решти чинників, що впливають на стан волосся.

Живлення

Велика помилка розглядати волосся як щось відокремлене від організму. Волосся відчуває і реагує на будь-які проблеми, що виникають в організмі. Величезну шкоду волоссю приносять дієти з обмеженим вживанням білка (як рослинного, так і тваринного походження), оскільки волосся на 97% складається з білка кератину, збагаченого сіркою і мінералами. Зазвичай цим страждають дієти, призначені для різкого скидання ваги.

Після дієти результат може виражатися не в скинутих кілограмах, а у втраченому волоссі. Необхідно, щоб на вашому столі були присутні такі продукти, як риба, птиця (джерела тваринного білка), квасоля, горох, гречка, горіхи (джерела рослинного білка). Обов`язково, щоб білкова їжа засвоювалася, необхідні вітаміни і мікроелементи – це фрукти і овочі. Особливо треба звернути увагу на продукти, що містять залізо, сірку, цинк і вітаміни А, Е.

Вживання у великій кількості жирної їжі є одним з чинників, що приводять до надмірної жирності волосся. У такому разі треба переходити на рослинні жири, зменшуючи вживання тваринних жирів.

При загальній нестачі вологи в організмі шкіра голови може стати сухою. Тому 1 – 1,5 літра води, випитої за день, корисні не тільки організму, але і волоссю.

Стан шкіри голови

Стан волосся дуже сильно залежить від стану шкіри голови, а якщо точніше, від активності сальних і потових залоз. Якщо у людини жирне волосся, це означає, що сальні залози працюють активно і виділяють багато шкірного сала, що і приводить до зайвої жирності волосся. В цьому випадку треба в першу чергу не прагнути змити зайвий жир за допомогою шампуня, а зменшити активність сальних залоз.

Шкіра голови вимагає від нас, щоб ми їй допомогли в живленні, і особливо в очищенні. Якщо правильно очищати (мити) шкіру голови, то волосся буде в оптимальному стані. Волосся погано переносить лужні миючі засоби – це обов`язково треба враховувати при виборі шампуня. Також треба враховувати, що в багатьох шампунях використовуються агресивні миючі компоненти – це зазвичай виражається в тому, що шампунь дуже сильно піниться, а після миття шкіра голови швидко стає жирною. Агресивні миючі компоненти повністю змивають жировий шар на шкірі голови, чим стимулюють надмірно активну роботу сальних залоз.

Стан внутрішніх органів

Нирки і кишечник – це два органи, діяльність яких сильно впливає на здоров`ї і зовнішній вигляд волосся. Якщо здоров`я волосся залишає бажати кращого, має сенс зайнятися оздоровленням, очищенням і нормалізацією роботи кишечника і нирок. Зробити це можна в домашніх умовах будь-яким зручним для вас способом.

План по відновленню здоров`я волосся повинен складатися з трьох основних кроків.

1. Нормалізація роботи кишечника і нирок.

2. Нормалізація щоденного живлення, наявність в їжі білка, вітамінів і мікроелементів.

3. Організація правильного догляду за волоссям. У цьому питанні найголовніше –соответствующее очищення шкіри голови.

Намагаючись поліпшити стан волосся, багато людей в першу чергу починають купувати різні шампуні - і недивно, що це рідко приводить до позитивного результату. Шампунь не усуне причини поганого стану волосся, які знаходиться всередині організму.

Принести користь волоссю ми можемо у прямому розумінні своїми руками – за допомогою самомасажу голови. У цієї процедури є декілька позитивних моментів – активізація кровообігу і нормалізація обміну речовин в шкірі голови, і як наслідок – нормалізація роботи сальних і потових залоз.

Самомасаж волосистої частини голови рекомендований при всіх типах шкіри (суха, жирна, нормальна) на голові. Волосиста частина голови масажується штовхаючими і зрушуючими шкіру рухами.

1.Розтираємо шкіру голови пальцями обох рук по напряму від лоба до потилиці. Спочатку робимо декілька прямолінійних рухів, потім кругові рухи. Починаємо від середини лоба і переміщаємося до скронь. Виконати 10 – 15 рухів.

2. Прийом аналогічний попередньому, але виконується в перпендикулярному напрямі.

3. Рух проводиться широко розставленими пальцями рук. Руки розташовуються над вушними раковинами і зміщують шкіру до середини голови, а потім по черзі кожною рукою зміщуємо шкіру голови в протилежному напрямі і знову до середини голови. Потім руки переміщаються на лоб і потилицю і роблять ті ж рухи до центру тім`яної області. Виконати 3 – 5 рухів.

4. Пальці розташовуються за вушними раковинами під волоссям. Проводимо кругову розминку шкіри голови у напрямі тім`яної області. Потім такі ж рухи проводимо з лоба і потилиці. Виконати 3 – 5 разів.

5. Виконуємо погладжування шкіри голови від лоба у напрямку до потилиці, по черзі кожною рукою.

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